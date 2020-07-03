На 8 станциях киевского метро запустили 4G [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июля, три мобильных оператора совместно запустили 4G интернет на 8 станциях столичного метро и в тоннелях между ними. Теперь скоростной интернет работает на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.
Об этом сообщает capital.ua.
Запуск 4G в метро стал возможным после принятия Киевским горсоветом решения о плате за доступ к инфраструктуре города 12 марта этого года, и подписания нового договора доступа между мобильными операторами и метрополитеном.
Незадолго до этого 4G интернет был запущен на первой станции киевской "подземки" - Академгородок.
Отмечается, что на следующем этапе 4G будет запущен на 14 станциях: Университет, Театральная и Крещатик; Контрактовая и Почтовая площади, Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина; Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые Ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская.
Ранее мы писали о том, когда в Украине появится сверхбыстрый 5G интернет.
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