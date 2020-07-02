17-летний украинец торговал данными миллионов интернет-пользователей [ Редактировать ]
17-летний житель города Черновцы незаконно завладел персональными данными нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира и продавал их.
Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.
Правоохранители выяснили, что подросток атаковал сети международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, он завладел конфиденциальной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.
Сотрудники полиции провели дома у нарушителя обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Экспертиза обнаружила более 300 тыс. текстовых файлов с персональными данными нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.
Подростку сообщили о подозрении, ему грозит пять лет тюрьмы. Обвинительный акт направлен в суд.
Ранее сообщалось, что хакеру из Украины грозит 20 лет тюрьмы в США.
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