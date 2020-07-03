У Миколаєві сам собою розвівся міст [ Редактировать ]
У Миколаєві на світанку сам собою розвівся Інгульський міст. Великого руху на переправі не було, тому водії вчасно зреагували.
Механізм підняв розвідну частину на кілька метрів. Поліція перекрила дорогу, це спричинило великий затор. Щоб розблокувати рух в обидва боки, знадобилося майже дві години.
Інгульський міст з'єднує з центром Миколаєва чотири мікрорайони. Також ним їдуть автівки зі столиці в напрямку півдня. Покриття розвідної частини тривалий час було в аварійному стані. Кілька днів тому його взялися лагодити.
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