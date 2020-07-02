Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" [ Редактировать ]
В четверг, 2 июля, Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Александра Погорелого. Причиной его увольнения указано смена правительства.
Об этом говорится в распоряжении правительства.
Временно "Укртрансбезопасность" возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.
"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией госполитики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.
по теме
Украина близится к новой волне COVID-19 - Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление
Истерила и кусалась: у женщины случился нервный срыв из-за COVID-19
В Николаеве у женщины произошел нервный срыв на фоне заражения COVID-19 ее дочерью
В Польше случилось кровавое ДТП, пострадали украинцы
В результате происшествия пострадали 16 украинцев
В Киеве мужчина зверски убил мать
В Шевченковском районе столицы произошло жуткое событие
Мировые цены на нефть выросли
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,19%