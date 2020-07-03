Рада отправила Смолия в отставку [ Редактировать ]
Фото: Яков Смолий / 112.ua
Верховная рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, которое внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.
"За" проголосовали 286 парламентариев.
Как голосовали фракции
- Фракция "Слуга народа" - "за" 211 депутатов;
- "Опозиционная платформа "За жизнь" - поддержали 22 депутата;
- "Батькивщина" - "за" 13 парламентариев;
- "За майбутнє" - поддержали 17 депутатов;
- "Доверие" - "за" 18 парламентариев.
Кроме того, пять голосов отдали внефракционные нардепы. Не голосовали - "Европейская солидарность" и "Голос".
"Уволить Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины", - указано в тексте постановления.
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