Кабинет министров Украины по итогам своего внеочередного заседания 2 июля, уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.

Информация об увольнении главы Гослесагентства на сайте Кабмина пока отсутствует. Тем временем сам Заблоцкий сообщил, что за 1 квартал 2020 году объем незаконных рубок деревьев в Украине сократились на 34%, а информацию об увеличении незаконных рубок он назвал "фейковый".

Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении по собственному желанию, а президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, который был пойман с поличным при получении огромной взятки.