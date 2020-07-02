Кабмин уволил "главного лесника" Заблоцкого [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины по итогам своего внеочередного заседания 2 июля, уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.
Информация об увольнении главы Гослесагентства на сайте Кабмина пока отсутствует. Тем временем сам Заблоцкий сообщил, что за 1 квартал 2020 году объем незаконных рубок деревьев в Украине сократились на 34%, а информацию об увеличении незаконных рубок он назвал "фейковый".
Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении по собственному желанию, а президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, который был пойман с поличным при получении огромной взятки.
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