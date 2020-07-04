Президент Украины Владимир Зеленский посещает Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации, Зеленский планирует ревизировать реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка". Также президент побывает в портовых терминалах, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Отмечается, что в честь Дня Военно-Морских сил Украины Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях.

Ранее мы писали о том, что президент Зеленский прибыл на Прикарпатье, чтобы собрать экстренную комиссию и оценить ущерб от паводков.