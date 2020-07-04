Зеленский поехал с рабочим визитом на Одещину [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский посещает Одесскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По информации, Зеленский планирует ревизировать реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка". Также президент побывает в портовых терминалах, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.
Отмечается, что в честь Дня Военно-Морских сил Украины Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях.
Ранее мы писали о том, что президент Зеленский прибыл на Прикарпатье, чтобы собрать экстренную комиссию и оценить ущерб от паводков.
по теме
Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады
Зеленский рассказал, что ценит дружбу и поддержку между Украиной и Канадой
В ОП инициируют закон, запрещающий публикацию прослушки чиновников
Так, Ермак отметил, что данная инициатива должна положить конец "злонамеренной практике"
"Медицина должна быть готова ко всему" - Зеленский о вспышке COVID-19
С такой динамикой надо готовиться ко второй волне и правительство уже занялось этим вопросоv
Паводки на Западе: Зеленский рассказал о борьбе с последствиями
Владимир Зеленский опубликовал видео после посещения Херсонской области и Прикарпатья