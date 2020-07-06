Какой знак зодиака самый терпеливый [ Редактировать ]
Каждый человек обладает своим запасом терпения. Считается, чем больше этот запас, тем более гармоничен и счастлив человек, так как он не "распыляется" на всякие мелочи.
Астрологи рассказали, у какого знака зодиака "железное" терпение.
Итак, на первом месте оказался Телец. Этот человек лучше всего в жизни умеет терпеть, и благодаря этой особенности добивается всего. Телец не расстается с близким человеком, когда понимает что у партнера сложный характер, он не увольняется с работы под давлением руководства.
Этот человек будет терпеть, и шаг за шагом менять ситуацию в свою сторону, ведь железное терпение Тельцов дополняется невероятным упорством. Но даже у Тельца терпение не бесконечно. И берегитесь все, если оно вдруг закончится.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый требовательный.
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