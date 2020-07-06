На індонезійському острові Балі відбулася масова молитва [ Редактировать ]
На індонезійському острові Балі відбулася масова молитва за так званий "новий початок". Службу провели у найбільшому храмі острова - Пура Бесакіх, у ритуалі взяли участь понад тисяча вірян.
Люди просили у вищих сил благословення та прибуткового туристичного сезону. Острів уже цього місяця почне приймати перших внутрішніх туристів, а ось міжнародних мандрівників зустріне лише восени.
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