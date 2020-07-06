В понедельник, 6 июля, стало известно, что в Китае объявлен третий уровень опасности из-за вспышки смертельно опасной "болезни из прошлого" - бубонной чумы.

Случай болезни выявили у скотовода из города Баян-Нур, что на севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия. В регионе вводятся специальные меры.

"Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

Местных жителей призвали соблюдать ряд требований, чтобы сдержать распространение болезни. В том числе запрещена охота на сурков и других животных. Кроме того, будут проверяться все внезапные смерти с высокой температурой.

Отметим, бубонная чума передается от инфицированных крыс или блох. При проникновении в легкие человека начинает распространяться воздушно-капельным путем. Эта болезнь в Средневековье стала причиной массовой гибели людей в Европе. Ее прозвали "черной смертью". Взрослый человек при заражении может погибнуть в течение 24 часов. Летальность при отсутствии лечения крайне высока.

Симптомы бубонной чумы: высокая температура тела, головные боли, озноб и общая слабость, увеличение лимфатических узлов, тяжелая интоксикация организма, геморрагический синдром (дефицит факторов свертывания крови).

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