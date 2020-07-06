США знайшли заміну російським двигунам [ Редактировать ]
У США знайшли заміну російським ракетним двигунам, які використовуються для космічних запусків. Американський аналог розробила компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса.
Розробка - не тільки потужніша, а й більш екологічна за російську, адже замість палива використовує скраплений газ. Перший випробувальний пуск нового двигуна відбудеться наступного року.
Планується, що США зможуть повністю відмовитися від російських двигунів вже за чотири роки. Раніше Штати успішно запустили ракету з екіпажем на борту на МКС. До цього майже 10 років американці користувалися російськими ракетами.
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