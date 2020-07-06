Федеральное ведомство Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом знало об угрозе жизни убитого в субботу чеченского политэмигранта Мамихана Умарова и даже в последние дни вело наблюдение по месту его жительства в Вене, а также предлагала личную охрану, но он отказался. Об этом сообщает австрийская газета Die Kronen Zeitung.

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) предупреждало его об угрозе убийства и взяла под наблюдение его квартиру.

При этом издание указывает, что "за голову" Умарова, который активно критиковал и оскорблял в своих видеороликах главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью, была объявлена ​​награда

Все четко указывает на то, что это было заказное убийство по политическим мотивам. Тем более, что сейчас уже известно, что за Мартина Бека (такое имя он получил после получения политического убежища, - ред.) предлагалась вознаграждение.

Другое австрийское издание Kurier указывает, что за Умарова предлагали вознаграждение. В то же время сообщается, что убитый чеченец хвастался ранее своими контактами в венском подразделении спецслужбы BVT, чувствовал себя в безопасности и не ожидал, что на него планируют покушение.

Раньше сообщалось о том, что полиция Киевской области устанавливает причастных к убийству участницы антитеррористической операции на Донбассе Амины Окуевой.