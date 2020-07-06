В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

фото: interfax

Как утверждает Евгений Енин, пока официальное решение еще не принято, поскольку впереди проведение многих обязательных процедур. Однако в МИД считают, что переговоры с Ираном ведут к подаче иска в международные юрисдикции.

Но при этом Енин заявил, что обращение в Суд ООН - просто неизбежно, вопрос только во времени.

Или раньше, или позже нам придется пойти в Суд ООН из-за сбитого самолета

Заместитель министра подчеркнул, что диалог с Ираном не прекращается и заверил, что Украина будет готова решить спор во внесудебном порядке.

Чтобы было мирное урегулирование, нам нужно собрать максимальную доказательную базу

Стоит отметить, что Украина может подать в МС ООН по механизмам, предусмотренным Чикагской конвенцией.

Действует также Монреальская конвенция, которая предусматривает возможную ответственность Ирана за некачественно проведенное расследование.

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Однако, официальный Киев не сможет использовать эту норму, поскольку со времен СССР не признает юрисдикции МС ООН в рамках Монреальской конвенции.

Но, есть вероятность, что эту возможность используют другие страны, граждане которых погибли в сбитом самолете.

"Это (подача иска) будет предметом переговоров с партнерами. Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", - пояснил представитель МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иран не передал Франции "черные ящики" сбитого пассажирского самолета МАУ.

Как мы ранее сообщали, стала известна дата расшифровки "черных ящиков" сбитого пассажирского самолета МАУ.