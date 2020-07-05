Авиакатастрофа МАУ: Иран не отправил "черные ящики" во Францию [ Редактировать ]
Иран не отправил "черные ящики" сбитого украинского пассажирского самолета МАУ во Францию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на одном из телеканалов.
По словам Енина бортовые самописцы до сих пор находятся в Тегеране. Стоит отметить, что Иран обещает передать Франции "черные ящики" до 20 июля.
Евгений Енин отметил, что Украина внимательно наблюдаем за этим процессом передачи.
Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе
Он также отметил, что в случае, если техническое расследование подтвердит постороннее вмешательство, Украина потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.
Ранее мы сообщали, что Иран намерен отправить "черные ящики"во Францию.
Читайте также, названа дата начала расшифровки "черных ящиков" пассажирского самолета МАУ.
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