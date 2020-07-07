Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни від опівночі. А за минулу добу російські найманці здійснили сім вогневих атак. Одного бійця поранили.

Поблизу Новгородського бойовики випустили два десятки артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. А неподалік Зайцевого і Південного били зі 120-их мінометів. По оборонцях Хутора Вільного застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.