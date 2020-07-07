На Черкащині розбився і згорів бензовоз [ Редактировать ]
Жахливе ДТП на Черкащині. Сьогодні вночі поблизу села Михайлівка на трасі спалахнув бензовоз. За попередньою версією, водій не впорався із кермуванням і вантажівка злетіла у кювет.
Від удару на поле розлилось 25 тон палива, що миттєво зайнялось. Під час гасіння автомобіля рятувальникам вдалось знайти водія. Але через значні опіки тіла 53-річний чоловік помер буквально за дві години.
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