Жахливе ДТП на Черкащині. Сьогодні вночі поблизу села Михайлівка на трасі спалахнув бензовоз. За попередньою версією, водій не впорався із кермуванням і вантажівка злетіла у кювет.

Від удару на поле розлилось 25 тон палива, що миттєво зайнялось. Під час гасіння автомобіля рятувальникам вдалось знайти водія. Але через значні опіки тіла 53-річний чоловік помер буквально за дві години.