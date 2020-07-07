В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина [ Редактировать ]
В Украине девять областей по-прежнему не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
Большинство из них не соответствуют сразу нескольким критериям Минздрава.
В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
По сравнению с прошлыми сутками, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.
Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Напомним, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19.
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