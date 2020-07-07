В Украине девять областей по-прежнему не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Большинство из них не соответствуют сразу нескольким критериям Минздрава.

В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

По сравнению с прошлыми сутками, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19.