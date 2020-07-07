Повертаємось до аеропорту "Бориспіль". Нагадаю, туди з Афін прилетіли українські туристи, які три дні тому застрягли у Греції і замість відпочинку опинилися в ізоляторі.

На батьківщині їх зустрічала Ксенія Барвіненко. Ксеніє, повертаємось до тебе, розкажи, як почуваються люди. Чи вдалося тобі з ними поспілкуватися?

Кілька хвилин тому перший літак з українцями на борту приземлився в Борисполі. На жаль, поспілкуватися з пасажирами і запитати про їх емоції не вдалося. Майже всі пасажири покинули аеропорт. Ті, з ким ми говорили, відмовлялися розповідати щось або заперечували перебування в ізоляторі. Зазначу, до Борисполя прибула лише частина горе-туристів, друга група прибуде до аеропорту "Київ" після опівночі.

Нагадаю, 17 українців на три доби застрягли в ізоляторі для нелегальних мігрантів у Греції. Туди вони прилетіли 4-го липня, але далі паспортного контролю пройти не змогли, адже ЄС заборонив в'їзд громадянам третіх країн. Людей помістили до відділку поліції на території аеропорту і три доби вони провели в камерах, у тому числі діти. Лише для однієї українки зробили виключення. Студенка прямувала транзитом до Франції на навчання. Не зрозумілим залишається те, чому авіакомпанії не попередили пасажирів про закриті кордони і як авіакомпанії отримали дозвіл на перельоти. Нам вдалося поспілкуватися з пасажиром, який не зміг вилетіти до Греції.

Артем, пасажир:

Я резидент Греції, громадянин України. Пояснили, що компанія "Реянейр" відмовляється перевозити. Не пояснили взагалі причин. Сказали, що відмовляються.

Українцям, які повертаються після Грецьких канікул, не ставили у документи штампи про депортацію, які б заборонили їм на кілька років подорожувати Європою.