Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 8 июля, в Украине зафиксировали 50 414 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За сутки прибавилось 807 заболевших и 23 умерших. Кроме того, от вируса за 7 июля выздоровели 926 людей.
Напомним, всего зарегистрировано 50 414 случаев COVID-19, из них 1 306 летальных, 23 119 выздоровело.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
А также министр здравоохранения Украины сделал заявление на счет смертности от коронавирусной инфекции в стране.
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