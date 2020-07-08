По состоянию на среду, 8 июля, в Украине зафиксировали 50 414 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За сутки прибавилось 807 заболевших и 23 умерших. Кроме того, от вируса за 7 июля выздоровели 926 людей.

Напомним, всего зарегистрировано 50 414 случаев COVID-19, из них 1 306 летальных, 23 119 выздоровело.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.

А также министр здравоохранения Украины сделал заявление на счет смертности от коронавирусной инфекции в стране.