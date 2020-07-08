Дональд Трамп збирається вивести США зі складу ВООЗ [ Редактировать ]
Адміністрація Трампа офіційно повідомила ООН про намір США вийти із Всесвітньої організації охорони здоров'я. За процедурою - про вихід потрібно сповістити за рік, тож припинення членства набуде чинності 2021.
За цей час у Штатів залишається можливість скасувати це рішення. Два місяці тому Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у хибному інформуванні інших країн щодо небезпеки коронавірусу.
Він оголосив про припинення фінансування організації, поки там не розберуться зі своїми "катастрофічними наслідками".
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