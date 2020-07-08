За цей час у Штатів залишається можливість скасувати це рішення

Адміністрація Трампа офіційно повідомила ООН про намір США вийти із Всесвітньої організації охорони здоров'я. За процедурою - про вихід потрібно сповістити за рік, тож припинення членства набуде чинності 2021.

За цей час у Штатів залишається можливість скасувати це рішення. Два місяці тому Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у хибному інформуванні інших країн щодо небезпеки коронавірусу.

Він оголосив про припинення фінансування організації, поки там не розберуться зі своїми "катастрофічними наслідками".