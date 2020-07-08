В арктичній частині Сибіру зафіксували рекордну температуру [ Редактировать ]
Рекордну температуру зафіксували в арктичній частині Сибіру. Стовпчик термометра сягнув позначки - 38 градусів тепла.
Це більше, ніж у минулому та позаминулому роках, які вважали найтеплішими за останній період. Синоптики зазначають: високі перепади температур між сезонами характерні для Арктики, але цьогоріч спека тримається незвично довго, а загалом північний полюс теплішає швидше, ніж решта поверхня Землі. Через високу температуру в Сибіру - від кінця червня палають ліси. Вогонь охопив вже 3 мільйони гектарів території.
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