Рекордну температуру зафіксували в арктичній частині Сибіру. Стовпчик термометра сягнув позначки - 38 градусів тепла.

Це більше, ніж у минулому та позаминулому роках, які вважали найтеплішими за останній період. Синоптики зазначають: високі перепади температур між сезонами характерні для Арктики, але цьогоріч спека тримається незвично довго, а загалом північний полюс теплішає швидше, ніж решта поверхня Землі. Через високу температуру в Сибіру - від кінця червня палають ліси. Вогонь охопив вже 3 мільйони гектарів території.