Дорогі кредити та відсутність державної допомоги: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обговорив важливі питання з українцями [ Редактировать ]
Про претензії до влади аграрії розповідали сьогодні й опозиційним депутатам. Нарікають і на дорогі кредити, і на відсутність державної допомоги, і на нові податки.
Повернути пільговий ПДВ просят аграрії. На підприємстві Безмятежне кажуть - кредити під 17% річних - для них непідйомні.
Микола Дубнюк, керівник господарства:
Сейчас ми фактично в тих самих умовах, що продає одноосібник за налічку, що ми зараз продаєм чесно, з налогами свою продукцію. І плюс іще НДС віддаєм. НДС нам би конечно, нам вернуть.
Нині аграріїв як ніколи необхідно підтримувати: і контрольованими цінами на добрива, і гарантіями під час стихійного лиха - впевнений народний депутат, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Вот сегодня под Кабмином акция фермеров Одесской области, у которых из-за засухи погиб урожай. Такая же ситуация примерно в Херсонской и Николаевской областях, и мы предлагали правительству, когда были заложены деньги на поддержку села в бюджете, а там было заложено примерно 1.2 млрд на внедрение закона о продаже земли, уже понятно, что в этом году закон этот не будет внедрен, эти деньги нужно отправить на поддержку этих фермеров.
Говорив і про можливе введення нового податку для аграріїв. Усі власники паїв змушені будуть платити в бюджет за кожен гектар. Ідеться про проєкт закону 3131. Його днями внесли до парламенту.
А це вже Луганщина. Завод, де виробляють аграрні міндобрива. Тут просять скасувати нововведення, якими український ринок відкрили для імпорту, і підприємства не витримають конкуренції.
Если нас не услышат, то мы будем проводить акции протеста.
Юрій Бойко народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Открыть рынок для удобрений из других стран, прежде всего, из Российской Федерации, с кем мы не можем конкурировать из-за того, что у них стоимость газа ниже, а это основное сырье для удобрений. Это дикая глупость, потому что надо защищать своего производителя, надо защищать свои рабочие места, а не открывать рынок тем, кто может поставить более дешевую продукцию.
Занепокоєні люди і децентралізацією. Через укрупнення районів закриваються соціальні об'єкти.
Галина Гливчаста, жителька села Макеєвка:
У нас у нашому селі на два села на Водяне і Макеєвка залишилась одна школа. Більш у нас нема нічого. ФАП закрили. Дороги там хоч кілометр дороги зробили. У нас люди на дорогу дивляться як на музейну рідкість.
І опозиціонери вже оскаржують у Конституційному суді закон про середню освіту.
Юрій Бойко народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
В школах, в селах и городах менее 50 тыс. населения 10,11 класса нет. Что это значит? Это значит сельским детям обрезается путь в университет. Или же родители должны отправлять их в город, больше 50 тыс. населения где, а где родителям взять такие деньги. Мы добьйомся, чтобы это было отменено, потому что это фактически уничтожает возможность сельским детям идти дальше в университет.
Більшої уваги потребує й медична галузь. Особливо на тлі спалаху короновірусу.
Сегодня интернат, там мы имеем значительную вспышку. 292 человека.
В опозиції кажуть - треба збільшити кількість тестів. Це дасть змогу вчасно виявляти хворих і локалізовувати осередки інфекції. І головне - необхідно підвищувати зарплатню лікарям.
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