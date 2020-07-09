Судно с тысячами авто утопят в океане [ Редактировать ]
В 2019 году затонуло грузовое судно MV Golden Ray. Его решили распилить на части и утопить в водах Атлантического океана. В момент катастрофы на борту 200-метрового MV Golden Ray находилось 4,2 тысячи автомобилей марок Hyundai и Kia. Об этом сообщает The Drive.
Корабль вышел из американского порта Брансуик в штате Джорджиа осенью прошлого года, но дал крен и перевернулся. Произошел пожар. Судно перевозило несколько тысяч новых автомобилей.
Специалисты, обдумав варианты утилизации, решили корабль распилить на восемь частей, вывезти на баржах и утопить обломки в Атлантическом океане.
Доставать авто из трюмов не будут. Их распилят и уничтожат вместе с судном.
Ранее сообщалось, что эсминец и подлодку времен Второй мировой нашли на дне залива.
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