В 2019 году затонуло грузовое судно MV Golden Ray. Его решили распилить на части и утопить в водах Атлантического океана. В момент катастрофы на борту 200-метрового MV Golden Ray находилось 4,2 тысячи автомобилей марок Hyundai и Kia. Об этом сообщает The Drive.

Корабль вышел из американского порта Брансуик в штате Джорджиа осенью прошлого года, но дал крен и перевернулся. Произошел пожар. Судно перевозило несколько тысяч новых автомобилей.

Специалисты, обдумав варианты утилизации, решили корабль распилить на восемь частей, вывезти на баржах и утопить обломки в Атлантическом океане.

Доставать авто из трюмов не будут. Их распилят и уничтожат вместе с судном.

Ранее сообщалось, что эсминец и подлодку времен Второй мировой нашли на дне залива.