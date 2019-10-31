Ученые нашли обломки эсминца USS Johnston (DD-557). Он затонул еще во времена Второй мировой войны, в сражении в заливе Лейте, сообщает Fox News.

Все, что осталось от крупного корабля - это груды металла.

Эсминец был обнаружен на глубине 6200 метров. Опознать его смогли лишь по косвенным признакам. Сражение в Лейте считается одной из крупнейших морских битв.

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Несмотря на попытки, в том числе с использованием первых камикадзе, японцы не смогли уничтожить союзнические силы, расположенные возле Лейте. USS Johnston стал одним из главных героев битвы, поскольку вступил в бой с превосходящими силами противника и был потоплен. Из 327 человек, которые находились на борту, выжил только 141.

Ученые надеются, что это открытие "принесет ощущение завершенности семьям погибших во время этой битвы".

Также исследователи обнаружили затонувшую британскую подлодку HMS Urge, которая 27 апреля 1942 года отправилась с Мальты в направлении Александрии, но исчезла по пути. На ее борту было 32 члена экипажа и 12 пассажиров.

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