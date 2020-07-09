В Минфине заявили о выходе из кризиса [ Редактировать ]
В четверг, 9 июля, министр финансов Сергей Марченко заявил, что июне 2020 года в Украине запустились экономические процессы после тяжелых предыдущих двух месяцев. Это дает основания считать, что Украина выходит из кризиса, сообщает пресс-служба Минфина.
Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление.
Марченко также отметил, что не видит оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ.
По его словам, для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран.
Марченко напомнил, что Украина - одна из топовых стран, которые обеспечивают мир продуктами питания. А на эти товары спрос был всегда.
Ранее мы писали о том, что МВФ пересмотрит прогноз падения мировой экономики.
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