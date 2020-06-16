МВФ пересмотрит прогноз падения мировой экономики [ Редактировать ]
Главный экономист МВФ Гита Гопинатх заявила, что фонд видит "глубокую неопределенность" в отношении восстановления мировой экономики. Она также сказала, что 24 июня МВФ пересмотрит прогноз ее падения.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По ее словам, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, носит более глобальный характер и развивается иначе, чем прошлые кризисы. Сектор услуг пострадал сильнее, чем производство в странах с развитой и развивающейся рыночной экономикой, а инфляция является низкой.
Она также сообщила о "поразительном отклонении финансовых рынков от реальной экономики, что может предвещать большую нестабильность на финансовых рынках".
МВФ должен обновить свой прогноз падения мировой экономики 24 июня. Управляющий директор фонда Кристалина Георгиева сказала, что МВФ "очень вероятно" пересмотрит свой и без того пессимистичный прогноз в отношении сокращения мирового валового внутреннего продукта на 3% в 2020 году.
Ранее в Минэкономики сделали заявление об инфляции в Украине.
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