Проведение следующей встречи в нормандском формате в Берлине возможно уже в августе 2020 года. Но для этого необходимы определенные условия.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Резникова, для проведения встречи лидеров "нормандской четверки", помимо выполнения парижских договоренностей, необходима также и политическая воля всех сторон переговоров.

"Это абсолютно реально при наличии политической воли, в том числе России. Конечно, речь также идет о режиме прекращения огня. Поэтому я считаю, что в августе реально провести следующий саммит, но, конечно, если не будет воли российской стороны, то провести будет сложно", - пояснил он.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.