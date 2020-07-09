"Нормандская встреча": названы условия проведения [ Редактировать ]
Проведение следующей встречи в нормандском формате в Берлине возможно уже в августе 2020 года. Но для этого необходимы определенные условия.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам Резникова, для проведения встречи лидеров "нормандской четверки", помимо выполнения парижских договоренностей, необходима также и политическая воля всех сторон переговоров.
"Это абсолютно реально при наличии политической воли, в том числе России. Конечно, речь также идет о режиме прекращения огня. Поэтому я считаю, что в августе реально провести следующий саммит, но, конечно, если не будет воли российской стороны, то провести будет сложно", - пояснил он.
Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.
по теме
Тернополь ослабил карантин
Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций решил частично ослабить карантин
Смерть мэра Сеула: названа причина
Отмечается, что тело 65-летнего Вон Суна нашли на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан
В Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе
Решение о создании комиссии могут принять в ближайшее время
В Днепре случилось страшное ДТП с пострадавшими
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек
Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе
Присутствие украинских войск и сил Альянса в регионе усилят