Президент США Дональд Трамп, известный тем, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса и появляется на публике без защитной маски, пообещал, что исправится, и оденет медицинскую маску во время своего визита на этих выходных в военный госпиталь Walter Reed. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью каналу Fox News.

Я думаю, одевать маску - правильно, когда ты идешь в больницу. Я поеду в Walter Reed, чтобы проведать наших замечательных воинов, которые получили ранения, тяжелые ранения, а также увидеть наших врачей которые борются с COVID-19. Я надену маску, как только зайду в госпиталь. Я меня нет проблем с ношением маски. Я думаю, что она не нужна, когда ты постоянно проходишь тесты и все вокруг тебя, или когда ты придерживаешься социальной дистанции.

Глава Белого дома посмеялся над Джо Байденом - своим главным соперником на президентских выборах, которые состоятся осенью этого когда. Трамп заявил, что не понимает, почему Байден появляется в защитной маске, когда рядом совершенно никого нет. Но признал его право делать то, что ему нравится.

Трамп подчеркнул, что его главная заслуга в борьбе с коронавирусом - массовое тестирование американцев. По его словам ни в одной стране мире не проводится такого количества анализов на COVID-19, как в США.

Ранее сообщалось, что США скупили все мировые запасы лекарства от COVID-19 ремдесивир.