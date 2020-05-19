Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики коронавируса [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп признался, что принимает лекарство от малярии для профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.
Американский лидер признался журналистам, что около полутора недель ежедневно принимает гидроксихлорохин. Его лечащий врач не рекомендовал ему этот препарат и предупредил о возможных побочных эффектах и вреде для здоровья. 73-летний Трамп рассказал, что начал принимать гидроксихлорохин с "первоначальной дозой" антибиотика азитромицина.
"Я начал принимать его, потому что думаю, что это хорошо. Я слышал много хороших историй... Все, что я могу вам сказать, так это то, что пока я в порядке ", - заявил президент США.
Штатный врач Белого дома доктор Шон Конли заявил, что после "многочисленных дискуссий" с Трампом по поводу пользы и вреда от использования гидроксихлорохина "мы пришли к выводу, что потенциальная выгода от лечения перевешивает возможные риски".
В прошлом месяце американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило медицинских работников о том, что препарат нельзя использовать для лечения COVID-19 вне больниц или исследовательских учреждений из-за смертельно опасных побочных эффектов. Гидроксихлорохин может вызвать серьезные проблемы с сердечным ритмом.
"Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин эффективен для лечения или профилактики COVID-19. Результаты на сегодняшний день не являются многообещающими", - прокомментировал информацию президент Американской медицинской ассоциации Патрис Харрис.
Напомним, что после того, как двое сотрудников Белого дома заразились коронавирусом, администрация президента США перешла на масочный режим.
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