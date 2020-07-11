Коронавірус в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
А в Україні знову 8 сотень нових хворих від учора. Хоча тих, хто одужав більше - 861 пацієнт подолав недугу. За весь час епідемії в країні лабораторно підтвердили понад 52-і з половиною тисячі випадків зараження.
І з них 1372 пацієнта, на жаль, померли. Щодо лікування СOVID-19 зараз в Україні проводять клінічні випробування чотирьох вітчизняних препаратів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз вони всі проходять стадії випробування це достатньо таки серйозний механізм клінічних випробувань, деякі знаходяться практично на завершальних стадіях. Відразу після завершення отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів.
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