А в Україні знову 8 сотень нових хворих від учора. Хоча тих, хто одужав більше - 861 пацієнт подолав недугу. За весь час епідемії в країні лабораторно підтвердили понад 52-і з половиною тисячі випадків зараження.

І з них 1372 пацієнта, на жаль, померли. Щодо лікування СOVID-19 зараз в Україні проводять клінічні випробування чотирьох вітчизняних препаратів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: