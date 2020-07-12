Вспышка коронавируса в студенческом общежитии: двое зараженных сбежали [ Редактировать ]
В Киеве в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксировали вспышка коронавируса. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
По данным управления - коронавирусом больны 5 человек.
Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех — в настоящее время неизвестно
Стоит отметить, что уже установлен круг контактных лиц в общежитии- их 13.
Для определения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции.
Но как отметили в управлении, на данный момент местонахождение 6 из них сейчас неизвестно
В ведомстве также добавили, что сейчас вход посторонних лиц в общежитие ограничен, проводятся противоэпидемические мероприятия.
Как мы ранее сообщали, в детсаду была зафиксирована вспышка коронавируса.
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