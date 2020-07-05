В Тернопольском детском саду № 6 была зафиксирована вспышка коронавируса. Детский сад временно закрыт на карантин. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на официальной странице в Facebook.

Работу Тернопольского сада № 6 временно приостанавливают. В 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус

С целью недопущения распространения Covid-19 среди детей и работников учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. О восстановлении его работы обещают дополнительно сообщить.

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Стоит отметить, что в Тернопольской области зафиксировано 2069 случаев заболевания коронавирусом, 44 из них - за прошедшие сутки. Выздоровели 1252 человека, 30 - умерли.

Напомним, ранее в Киеве директор школы скрывал коронавирус.

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