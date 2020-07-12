У Києво-Печерській Лаврі вшанували пам'ять апостолів Петра і Павла [ Редактировать ]
І сьогодні день Петра і Павла. Спільне свято двох святих. Їх поєднувала віра та жертовна смерть за неї. Про життя апостолів, та їхнє свято у Києво-Печерській Лаврі - розкаже Юлія Жешко.
Восьма ранку, а на печерських пагорба людно. Кияни і гості міста прямують до Києво-Печереської Лаври вшанувати пам'ять апостолів Петра і Павла.
Очолив службу Митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Перед літургією привітав усіх хто носить імена святих апостолів.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Вітаю з воскресним днем і зі святом святих апостолів Петра і Павла. Нехай молитвами апостолів - Господь буде милостивий для кожного із нас. Також, я вітаю з днем небесного покровителя святої обителі Митрополита Павла. Нехай господь Його благословить і допомагає служити Богові.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Для мене цей день особливий. В хрещенні мені батьки дали ім'я Петро, а у монашестві покійний мій наставник Варлаам дав ім'я Павла. Сьогодні я зрозумів яке воно величне, святе і спасительне для мене. Я стараюся, буду старатися і подрожати святим. Хоч на частинку. Тому що апостол Павло сказав - будьте подібні мені, як я Христу.
За словами намісника Лаври, Петра і Павла називають первоверховними апостолами. Адже своїм життям і проповіддю - вони привели людей до віри.
Кияни, здебільшого, відзначають це свято родинами.
Мы в церковь идем, как всегда. Причащаемся. Исповедуемся. Готовились, очень долгий был пост в этом году. Почти месяц.
Стараемся поститься, конечно.
Олександр, житель Києва:
Праздник двойной, потому что заканчивается Петров пост. Те, кто постились у них - радость. И второе - наш наместник Митрополит Павел. Это ведь Лаврский праздник. Я почитаю этого человека. За его духовные молитвы, служение, за браки которые свершились в Лавре.
Згідно з писанням, Петро був учнем Христа і слідував за ним з перших днів його проповіді. Павло ж - навпаки спочатку активно боровся з християнами, і став апостолом вже після того, як Христос воскрес. І Петра, і Павла стратили за їхню віру і вчення з різницею у кілька років, але в один день - 12 липня.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Людина, коли читає їхні послання - дійсно, замислюється над своїм життям. Ти той, хто іскуплений життям і кров'ю Христовою. І повинен старатися жити так, щоб жити вічно з Христом. Сердечно вітаю вас з великим і радісним святом. Нехай Господі укріпляє кожну людину. Дякую всім за привітання.
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