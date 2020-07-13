Понедельник, 13 июля, станет удачным днем для многих представителей зодиакального круга. Кого-то в этот день ждет головокружительный успех, а кто-то столкнется с трудностями. Тем не менее, этот день не предвещает грандиозных проблем, а должен пройти гладко и спокойно. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Этот день сулит вам успех. Все, что будет происходить в понедельник, пойдет вам на пользу. При этом не стоит ни с кем ссориться и следите за своими эмоциями.

Телец

Беритесь только за те дела, которые сможете закончить. Не стоит в понедельник заниматься спортом и проводить важные встречи. Тельцам лучше провести этот день размеренно, а вечером отдохнуть с друзьями.

Близнецы

Не пропускайте сегодня те события и мероприятия, которые могут повлиять на ваше будущее. 13 июля у вас будет шанс стать успешнее в своем деле. Также не бойтесь заводить новые знакомства.

Рак

Этот день посвятите себе. Таким образом вы сможете реализовать то, что уже очень давно запланировали. Старайтесь больше отдыхать и проводить время за любимым занятием.

Лев

Понедельник сулит Львам негативные мысли, у которых не стоит идти на поводу. Займитесь в этот день тем, что приносит вам истинное удовольствие. Не рубите с плеча, а просто немного подождите.

Дева

Девам нужно распланировать все свои действия. 13 июля - это не тот день, когда можно принимать импульсивные решения. Также вам следует заняться своим здоровьем.

Весы

В этот день вам лучше заниматься бытовыми делами. А затем сделайте то, что приносит вам удовольствие и наполняет энергией.

Скорпион

Это день сулит вам предложения, которые помогут вам в карьере. Сегодня вы справитесь с любой задачей и будете двигаться вперед к своей цели. Больше времени уделите своим близким.

Стрелец

Стрельцам стоит посвятить этот день своим вторым половинкам. Это придаст вам сил и мотивирует. В понедельник вас ждут новые увлечения, которые принесут еще и новые знакомства.

Козерог

13 июля вам будет все под силу. Но в этот день вам лучше уделить время своей семье. Поверьте, эти трепетные минуты останутся в вашем сердце еще надолго.

Водолей

Этот день сулит вам удачу. При этом вы можете быстро вымотаться. Поэтому рассчитывайте свои силы и не расстраивайтесь по пустякам.

Рыбы

В этот день ваше настроение будет очень переменчивым. При этом вам стоит научиться его сдерживать и не ссориться с окружающими. Старайтесь быть честными с людьми, которые вам не безразличны.

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