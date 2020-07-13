Масштабна пожежа сталася на одному з кораблів ВМС США у Каліфорнії. 21 людина у лікарні з опіками та отруєнням чадним газом. Клуби диму було видно за кілометри від місця пожежі. За попередніми даними, стався вибух в одному з вантажних відділень. Наразі вогонь вже загасили.

Філіп Собек, командувач експедиційної ударної групи: