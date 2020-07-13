У Каліфорнії сталася масштабна пожежа на кораблі ВМС [ Редактировать ]
Масштабна пожежа сталася на одному з кораблів ВМС США у Каліфорнії. 21 людина у лікарні з опіками та отруєнням чадним газом. Клуби диму було видно за кілометри від місця пожежі. За попередніми даними, стався вибух в одному з вантажних відділень. Наразі вогонь вже загасили.
Філіп Собек, командувач експедиційної ударної групи:
У постраждалих легкі ушкодження, вони у стабільному стані, загрози їхньому життю немає. Решту півтори сотні військових евакуювали. Пожежу загасили завдяки зусиллям моряків з сусідніх кораблів та Федерального пожежного департаменту Сан-Діего. Ми наразі з'ясовуємо усі факти, які могли спричинити займання.
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