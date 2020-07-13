Однієї вакцинації проти коронавірусу може бути недостатньо

Однієї вакцинації проти коронавірусу може бути недостатньо - таке заявили науковці з Королівського коледжу Лондона. Вони досліджували реакцію на вірус у людей, які вже перехворіли СOVID-19. За їхніми даними, імунітет до коронавірусу в тих, хто одужав, починає різко знижуватися вже за три місяці.

Саме цим пояснюють випадки повторного зараження деяких пацієнтів. Відтак - кажуть британці - одноразового введення протикоронавірусної вакцини буде замало і потрібна періодична ревакцинація.