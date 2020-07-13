Лондонькі науковці шокували світ новими дослідженнями коронавірусу [ Редактировать ]
Однієї вакцинації проти коронавірусу може бути недостатньо - таке заявили науковці з Королівського коледжу Лондона. Вони досліджували реакцію на вірус у людей, які вже перехворіли СOVID-19. За їхніми даними, імунітет до коронавірусу в тих, хто одужав, починає різко знижуватися вже за три місяці.
Саме цим пояснюють випадки повторного зараження деяких пацієнтів. Відтак - кажуть британці - одноразового введення протикоронавірусної вакцини буде замало і потрібна періодична ревакцинація.
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