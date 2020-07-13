Знову турборежим. Цього тижня нардепи проводять останні пленарні засідання перед традиційними канікулами. Утім боргів у парламентарів стільки, що про відпустки можна забути. Тут і легалізація грального бізнесу, і проведення місцевих виборів, і кадрові призначення. Аби усе встигнути нардепи вирушили працювати понаднормово. Як саме - розкаже Ксенія Барвіненко.

До кінця роботи п'ять днів, а депутатських боргів не порахувати. Парламент виявився заблокованим через нашестя поправок до законопроекту про азартні ігри.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

В нас є деяке блокування роботи за рахунок того, що вже другий тиждень на розгляді парламенту знаходяться закон про так звані азартні ігри і багато законопроектів сьогодні стоять в черзі на розгляді я сподіваюсь прийняття України однак я думаю, що це не завадить нам як Верховній Раді попрацювати трохи понаднормово в режимі позачергових засідань

Позачергові засідання вирішили проводити мало не щодня, але часу все одно може не вистачити, бо ж депутатські плани - справді грандіозні....просто вражають..

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Питання і економічні і бюджетні пов'язані з енергетикою, це в принципі момент реалізації так званого меморандуму виробниками зеленої енергетики без голосування до кінця сесії ми отримаємо борги і важку ситуацію в енергетиці цей пакет деценетралізаційних законів про укрупнення районів. Разом із змінами до бюджетного кодексу який нарешті владнає двовладдя на місцях і спрямує всі фінанси до об'єднаних громад.

В опозиції ж планами на тиждень не задоволені.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Схаменіться, людям нічим годувати родини люди не розуміють, що їм чекати від завтра, а ви замість того, щоб допомагати їм вижити як це робиться в країнах тої самої Європи і яку ви нас весь час обіцяєте привести ви роздаєте гроші іноземцям які входять до так званих наглядових рад та ви ворог, яких українська земля ще не бачила.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Зверніть увагу, шо стоїть в порядку денному на тиждень закони про ігровий бізнес тільки тому, що за цим стоїть Банкова. Рентабельними в країні будуть тільки казино, ломбарди ну і цвинтарі - куди просто ведете українців і в цей час нічого не робиться для української економіки. Зеленський вже розказав, що він за прийняття закону про виведений капітал ми зареєстрували цей законопроект. Ми вимагаємо щоб ви поставили його в порядок денний сесії.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ви взагалі уявляєте що на позачергову сесію поставили ви просто от собі на лобі написали, що ви корупціонери поставили наприклад закон 56 39 надання державних гарантій приватному підприємству "Укргідроенерго" скільки ви відкату за це взяли, ви можете мені розповісти і з яких таких речей супер прибуткове підприємство буде зараз отримувати державні гарантії.

Опозиціонери вважають, що парламент має взятися за соціальні питання. Наприклад, допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми сподіваємось, що держава буде допомагати людям Сьогодні в нас там працює фонд виділили грошові кошти людям постраждалим і водночас ми направили техніку для того щоб розібрати завали і ми готуємо туди бригади для відновлення цих домівок тому, що у нас є відповідний досвід коли був розбомблений мікрорайон Попасної. Ми туди направляли бригади збирали всіх промисловців, всі промислові підприємства і вони як то кажуть скинулись людьми і зробили ми бригади надали матеріали щоб вони відновлювали мікрорайон.

І мало не вперше до протестів опозиції дослухалися. На першому позачерговому засіданні нардепи збиралися скасувати обмеження зарплат чиновникам, і призначити місцеві вибори. Утім до голосування справа не дійшла - законопроекти просто зняли з розгляду.

Натомість обранці посили покарання за порушення правил дорожнього руху. Тепер за це каратимуть арештом до 15 діб або позбавленням водійських прав від трьох до десяти років.