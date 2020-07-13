Скандал на весь світ! Православна святиня під покровом півмісяця. Туреччина відновлює мусульманські богослужіння в Софійському соборі в Стамбулі. І повертає храму статус мечеті. Чому Ердоган пішов на такий крок? І як відреагували на це у світі? Ірина Іванова - далі.

Більше не музей. Хоча все ще восьме чудо світу, перлина світової спадщини ЮНЕСКО, символ православ'я, найпопулярніша туристична принада Стамбула. Своїм указом президент Туреччини перетворив Софійський собор на мечеть.

Реджеп Таїм Ердоган, президент Туреччини:

З огляду на рішення суду, президентським указом ми знову зробили зі Святої Софії мечеть. Після перерви у 86 років вона знову служитиме мусульманам, як заповідав султан Мехмед Завойовник.

Величний, розкішний Софійський собор, символ золотих часів Візантійської імперії, понад тисячу років був головною святинею православного світу. Тут, за переказами, посланці князя Володимира Великого познайомилися з християнською вірою. У XV столітті османи захопили Константинополь.

Відтоді храм слугував мечеттю до 30 років минулого століття, коли засновник Турецької Республіки Ататюрк перетворив Софію на музей. І зробив це незаконно - вирішив Ердоган, а Вищий адміністративний суд - підтвердив.

Метін Бей, житель Стамбула:

Ми вперше тут помолилися, дуже пишаємось. Шкода лише часу - це давно треба було зробити.

Хусейн Тутку, житель Стамбула:

Неймовірні відчуття. Таке враження, що вдруге завоювали Стамбул. Я мріяв про цей день. Таке враження, що я вже у Мецці та Медині.

Захвату консервативних мусульман не поділяють на Заході. Найгучніші протести лунають з Греції. Там обіцяють помститися: перетворити будинок Ататюрка на музей геноциду понтійських греків. З офіційною критикою виступили в Юнеско, адже Софія - спільний спадок усієї світової цивілізації. В один голос запротестували лідери православних церков, і не тільки.

Франциск, папа римський:

Подумки я у Стамбулі. Думаю про Святу Софію і це дуже боляче.

Дискусії щодо зміни статусу Святої Софії тривали давно. Два роки тому Конституційний суд Туреччини відхилив таке звернення. Проте статус святині надто вигідний козир, щоб ним знехтувати. Ердоган погрожував зробити з собору мечеть у відповідь на американську політику відносно Ізраїлю. Та і про внутрішню політику не варто забувати - останні місцеві вибори в Стамбулі партія президента програла.

Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:

Те, що відбувається в Туреччині зі Святою Софією - це удар проти союзу цивілізацій. Одним цим жестом Туреччина стерла той розвиток, який вони пройшли від спільної колиски. Це недобре.

Зараз Софійський собор, який щороку приймає мільйони туристів, зачинений. Його готують до відправи мусульманських богослужінь. Перше має відбутися наступної п'ятниці. Невизначеною лишається доля унікальної християнської мозаїки та ікон на стінах, які віднайшли під шаром тиньку після відкриття там музею.

Так само туманним видається подальше співіснування мусульманського та християнського світів, що трималося на прадавньому фундаменті Святої Софії.