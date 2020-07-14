В психбольнице в Одесской области подтвердили вспышку COVID-19 [ Редактировать ]
В Одесской области на территории Александровского сельского совета обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице. COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2".
Об этом сообщает пресс-служба Лиманской РГА.
Все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.
Согласно решению комиссии, будет временно запрещено функционирование кафе, баров и магазинов, расположенных вблизи медучреждения.
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