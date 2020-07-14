NASA відправить на Марс вертоліт [ Редактировать ]
За два тижні NASA відправить дослідницьку місію на Марс. Ракету-носій запустять з космодрому на мисі Канаверал, що у Флориді. Вона має доставити на Червону планету марсохід. На його борту розміщений невеликий вертоліт, який, як вважають вчені, зможе літати над марсіанською поверхнею.
Очікується, що космічний апарат увійде в атмосферу червоної планети в лютому наступного року. Місія має на меті зібрати зразки грунту, а також допомогти у підготовці польоту людини на Марс.
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