За два тижні NASA відправить дослідницьку місію на Марс. Ракету-носій запустять з космодрому на мисі Канаверал, що у Флориді. Вона має доставити на Червону планету марсохід. На його борту розміщений невеликий вертоліт, який, як вважають вчені, зможе літати над марсіанською поверхнею.

Очікується, що космічний апарат увійде в атмосферу червоної планети в лютому наступного року. Місія має на меті зібрати зразки грунту, а також допомогти у підготовці польоту людини на Марс.