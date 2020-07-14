Средневековая болезнь "убила" монгольского подростка [ Редактировать ]
Фото: ТАСС
В Монголии 15-летний мальчик погиб от бубонной чумы.
Об этом сообщает Минздрав страны.
По информации, инцидент произошел в юго-западной части страны. Мальчик скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.
Отмечается, что все, кто присутствовал во время обеда и контактировал с подростком отправлены на карантин.
Ранее мы писали, что в Монголии и Китае зафиксирована вспышка бубонной чумы. Она представляет мировую опасность.
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