В Монголии 15-летний мальчик погиб от бубонной чумы.

Об этом сообщает Минздрав страны.

По информации, инцидент произошел в юго-западной части страны. Мальчик скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.

Отмечается, что все, кто присутствовал во время обеда и контактировал с подростком отправлены на карантин.

Ранее мы писали, что в Монголии и Китае зафиксирована вспышка бубонной чумы. Она представляет мировую опасность.