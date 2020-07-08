Нові спалахи бубонної чуми зафіксували у Китаї та Монголії. Це спричинило чергову хвилю панічних настроїв в інтернеті. Пишуть про смертельну небезпеку для всього світу та ще одну жахливу пандемію. Що з цього правда, а де навмисне залякування - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Жахіття. Бубонна чума в Монголії. Оголошено карантин. Терміново. Нова чума із Китаю. Бубонна чума 2020. Кінець?

Такими "лякалками" останні кілька днів кишить інтернет. Людей страхають пандемією, гіршою за коронавірусну. Але, насправді, спалахи бубонної чуми не така вже й рідкість. З 2010 до 2015 у світі було зафіксовано понад 3 тисячі випадків чуми.

А останній значний спалах відбувся всього 3 роки тому на Мадагаскарі. Це проблема дуже бідних районів.

Селін Сегнон-Кандіссунон, представниця ВООЗ на Мадагаскарі:

Хвороба розповсюджується дуже швидко, і коли люди мають симптоми - вони не йдуть до лікарень, а залишаються вдома, інфікуючи інших. Проблема у недостатній гігієні людей. А у ширшому масштабі масове вирубування дерев змушує щурів мігрувати з лісів у міста.

Пацюки, миші та ховрахи є переносниками інфекції. Будь-який контакт із ними викликає ураження. Але зараз не Середньовіччя і ця смертельна хвороба дуже ефективно лікується звичайними антибіотиками. Адже на відміну від коронавірусу, це бактеріальна інфекція.

Ельхаді Ас Сі, представник міжнародної організації "Червоний хрест":

Що раніше ми реагуємо на спалах у громадах, то швидше ми долаємо чуму. Насамперед важливо надавати правильну інформацію. Щоб люди не думали, що коли в них чума, - вони затавровані ганьбою. І щоб не переховувалися. Адже так вони будуть далі її розповсюджувати.

Наразі відомо про три випадки підозри на бубонну чуму у Монголії та один підтверджений випадок у сусідньому Китаї. Тож у регіоні ввели карантин до кінця року. Із забороною їсти м'ясо тварин, які можуть бути потенційними переносниками чуми. А у ВООЗ запевнили - жодного ризику для світу ці спалахи не становлять.