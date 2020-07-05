В Министерстве здравоохранения Украины планируют в тестовом режиме открыть детский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает "УНИАН".

Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций

Ляшко отметил, что в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции на базе, которая открылась без разрешительных документов.

Однако, по словам Ляшко, скоро в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.

Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области

Напомним, ранее мы сообщали, что в детском саду была зафиксирована вспышка коронавируса.

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