День знаний: в Кабмине составляют новые формы обучения [ Редактировать ]
Министерства образования и здравоохранения разрабатывают три алгоритма обучения школьников с 1 сентября.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По информации, рассматривают физическое, дистанционное и дистанционное среднее образование.
Поэтому мы в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, каким способом наши дети могут обучаться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, каким способом - дистанционно. Как мы можем соединить эти два способа.
Отмечается, что МОЗ вместе с Минобразования уже начали полномасштабную работу над внедрением плана в жизнь.
Ранее мы писали, что Киев начал подготовку к началу дистанционного обучения в учреждениях среднего образования.
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