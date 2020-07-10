Министерства образования и здравоохранения разрабатывают три алгоритма обучения школьников с 1 сентября.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По информации, рассматривают физическое, дистанционное и дистанционное среднее образование.

Поэтому мы в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, каким способом наши дети могут обучаться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, каким способом - дистанционно. Как мы можем соединить эти два способа.

Отмечается, что МОЗ вместе с Минобразования уже начали полномасштабную работу над внедрением плана в жизнь.

Ранее мы писали, что Киев начал подготовку к началу дистанционного обучения в учреждениях среднего образования.