В сети рассказали, как чувствует себя выживший после смертельной аварии под Киевом 12-летний мальчик, который остался сиротой.

О состоянии его здоровья сообщил учредитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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"По жуткому ДТП: мальчик живой, ему не хуже, больше смогу рассказать только, если разрешат родственники. Скажу лишь, что малому очень повезло в момент столкновения и с врачами Охматдет", - написал Антонов в соцсети Facebook.

Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.

13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.