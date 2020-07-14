Кровавое ДТП под Киевом: появилась информация о выжившем ребенке [ Редактировать ]
В сети рассказали, как чувствует себя выживший после смертельной аварии под Киевом 12-летний мальчик, который остался сиротой.
О состоянии его здоровья сообщил учредитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.
"По жуткому ДТП: мальчик живой, ему не хуже, больше смогу рассказать только, если разрешат родственники. Скажу лишь, что малому очень повезло в момент столкновения и с врачами Охматдет", - написал Антонов в соцсети Facebook.
Напомним, 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.
13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.
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