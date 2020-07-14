Во вторник, 14 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Также аналогичная мера пресечения была продлена и "помощнику" Грымчака.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых..

Напомним, что Юрия Грымчака задержали в августе 2019 года, когда в автомобиле его родственника нашли 480 тысяч долларов США. Эти деньги якобы заплатил застройщик, чтобы замминистра помог получить ему разрешение на строительство в исторической части Киева.

Генпрокуратура открыла против Грымчка уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Позже его переквалифицировали на "Злоупотребление влиянием" (ст. 369-2) и передали в НАБУ. Решение по этому делу рассматривает Высший антикоррупционный суд, который в январе 2020 года отпустил Грымчака под ночной домашний арест.

Позже НАБУ закрыло дело против Грымчака.