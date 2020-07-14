COVID-19 в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. По країні медики зафіксували 638 нових випадків зараження. 651 людина - одужала. Найбільше інфікованих на Львівщині, Закарпатті та в Києві. Загалом, від початку епідемії в Україні вірус підхопили майже 55 тисяч осіб. Половина з них досі хворіє. У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися карантинних рекомендацій.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо вже сталась така ситуація і є відповідні ознаки коронавірусної хвороби, особливо, якщо ви відчуваєте такі важкі ознаки респіраторні, як підвищення температури перевищу 38 градусів і прийом препаратів, типу парацетамолу, ніяк не впливає на цю температуру. Окрім того, ускладнення дихання, тобто ви відчуваєте біль в грудній клітці, тобто всі такі важкі ознаки - то вам треба викликати екстрену медичну допомогу. Набирати 103 - розповісти про свої ознаки.
по теме
В Україні фіксують зниження захворюваності на СOVID-19
Коронавірусні гойдалки сьогодні показують зниження захворюваності. Від учора 678 нових випадків. Попри невелике зниження статистики - у МОЗ вже заявили про готовність відкривати другу лінію медзакладів
Зберегти заклади та виплатити зарплати: у Чернівцях мітингують працівники протитуберкульозних санаторіїв
У часи пандемії Україна постала ще й перед іншою загрозою - туберкульозом. Адже внаслідок другого етапу медреформи, профільні диспансери масово закривають
В Австрії почали продавати домашні ПЛР-тести
В упаковці є інструкція та спеціальна ємність, куди потрібно помістити зразок слини. Після виконання процедури запакований тест передають до лабораторії
Подружжя з Ріо-де-Жанейро знайшли незвичний спосіб захиститися від коронавірусу
Подружжя з бразильського Ріо-де-Жанейро знайшли незвичний спосіб захиститися від коронавірусу. При цьому не відмовляючись від прогулянок просто неба
Коронавірус у світі: оновлена статистика
У Чехії виявили коронавірус в туристів, які повернулися додому після закордонного відпочинку. Поки що ідеться про поодинокі випадки - заявили в чеському мінохорони здоров'я, та закликали бути пильними і зважати на епідситуацію під час відпустки