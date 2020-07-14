Умань без хасидів: влада планує скасувати паломництво на час пандемії [ Редактировать ]
Умань цьогоріч не прийматиме хасидів. Заборону ініціюють спільно Міністерство закордонних справ та влада міста. Закрити Умань пропонують на увесь період свята Рош-ха-Шана, коли до міста прибувають десятки тисяч паломників.
Щоб убезпечити регіон від чергового спалаху коронавірусу, МЗС та мерія офіційно звернулися до Кабміну з проханням скасувати паломництво на час пандемії.
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