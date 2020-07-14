Умань цьогоріч не прийматиме хасидів. Заборону ініціюють спільно Міністерство закордонних справ та влада міста. Закрити Умань пропонують на увесь період свята Рош-ха-Шана, коли до міста прибувають десятки тисяч паломників.

Щоб убезпечити регіон від чергового спалаху коронавірусу, МЗС та мерія офіційно звернулися до Кабміну з проханням скасувати паломництво на час пандемії.