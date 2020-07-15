ЄС скорочує список "зеленої зони" до 13 країн [ Редактировать ]
У ЄС вирішили скоротити список "зеленої зони" до 13 країн. Про це повідомляє "Рейтерс" із посиланням на власні джерела. Рішення ухвалили Німеччина, Франція, Іспанія та Нідерланди. З переліку вилучать Сербію та Чорногорію - через новий спалах COVID-19.
Серед країн, громадянам яких дозволено в'їзд до ЄС - зокрема, Канада, Китай, Грузія, Австралія, Японія. Раніше очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив - шансів, що Україна потрапить до оновленого списку представників "зеленої зони", поки що немає.
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