У ЄС вирішили скоротити список "зеленої зони" до 13 країн. Про це повідомляє "Рейтерс" із посиланням на власні джерела. Рішення ухвалили Німеччина, Франція, Іспанія та Нідерланди. З переліку вилучать Сербію та Чорногорію - через новий спалах COVID-19.

Серед країн, громадянам яких дозволено в'їзд до ЄС - зокрема, Канада, Китай, Грузія, Австралія, Японія. Раніше очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив - шансів, що Україна потрапить до оновленого списку представників "зеленої зони", поки що немає.