Бракує обіймів через необхідність соціального дистанціювання? Обіймайте дерева! Таке рекомендують ізраїльські фахівці. Навіть спеціальні лікувальні тури організували. Чи працює така замісна терапія? Знає Ольга Жидецька.

Пандемія коронавірусу позбавила людство життєво необхідних можливостей - живого спілкування та тактильного контакту. На думку психологів, щоб почуватися здоровими та щасливими, кожному з нас потрібно щонайменше дванадцять обіймів на день. Спосіб отримати цю необхідну норму пропонують ізраїльські екологи. Для цього запрошують на спеціальні екскурсії до Національного парку Аполлонія.

Орит Штайнфельд, представниця агентства довкілля та парків Ізраїлю:

У цей неприємний період епідемії коронавірусу ми рекомендуємо людям по всьому світу виходити в парки, глибоко дихати, обіймати дерева, милуватися мальовничими краєвидами та відчувати любов природи у відповідь.

На такі тури охоче їдуть і старі, і молоді. Під розлогими кронами дерев у заповіднику усім вистачить і тіні, і радощів. Літні люди тут тішаться, як малеча. Адже саме вони найбільше обмежені в обіймах, бо перебувають у зоні ризику підхопити коронавірус. Тож змушені суворо дотримуватися соціальної дистанції.

Моше Газон, відвідувач парку:

У наш час ми мало кого обіймаємо, навіть своїх дітей та онуків. А обійняти дерево - чудова ідея. Особливо, коли немає альтернативи.

Хай як не дивно це здається зовні, після обіймів зі старезними стовбурами всі учасники екскурсії сповнені радості та енергії. Й охоче діляться своїм досвідом.

Барбара Ґрант, відвідувачка парку:

Це досить добре працює. Ми тепер теж рекомендуємо таку практику.

Цікаво, що ізраїльська ініціатива з обіймання дерев - не ноу-хау в цій царині. Першими таку душевну терапію ще у квітні запропонувала лісова служба Ісландії.